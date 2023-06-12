بـ 117 طن.. ليبيا الثالث إفريقيا في احتياطيات الذهب لـ 2023

احتلت ليبيا المرتبة الثالثة في تصنيف حديث نشر بياناته موقع «بيزنس إنسايدر أفريكا» ضمن أكبر دول القارة احتياطيا للذهب بامتلاكها 117 طناً مترياً خلال هذا العام 2023.

ووفق للتصنيف الحديث فأنّ الجزائر جاءت في الصدارة بامتلاكها 174 طنا متريا من المعدن الأصفر تليها جنوب إفريقيا بـ 125 طنا متريا، فيما حلت مصر رابعا بـ 80.73.

وأضاف الموقع أنّه مع استمرار الدول الإفريقية في تعزيز مقتنياتها من الذهب، فإنّ هذه التحركات الإستراتيجية تضعها في وضع يسمح لها بالتنقل في المشهد الاقتصادي العالمي المتغير باستمرار.

وتابع الموقع أنّه تستطيع الدول الإفريقية حماية اقتصاداتها من الصدمات المحتملة؛ حيث تستمر جاذبية الذهب كمخزن موثوق للقيمة، مما يوفر الاستقرار والثقة لكل من الحكومات والمستثمرين على حد سواء.