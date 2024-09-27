 بـ 3 دقائق فقط.. «بن رحمة» يقود «ليون» لبداية نارية بالدوري الأوروبي (فيديو)

قاد الجزائري “سعيد بن رحمة” فريقه أولمبيك “ليون” الفرنسي لانطلاقة نارية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم في موسم 2024-2025.

وفاز ليون على أولمبياكوس اليوناني بهدفين دون رد مساء أمس الخميس، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة يوروباليغ.

وسجل سعيد بن رحمة الهدف الثاني للفريق الفرنسي في الدقيقة 71.

وجاء هدف بن رحمة بعد 3 دقائق فقط من دخوله بديلا لزميله الفرنسي ريان شرقي، صاحب الأصول الجزائرية.

يذكر أن هذا هو أول أهداف بن رحمة مع أولمبيك ليون لهذا الموسم، في مباراته الثالثة مع الفريق.

وكان اللاعب البالغ 29 عاما انضم إلى ليون في منتصف الموسم الماضي قادما من وست هام يونايتد الإنجليزي، وشارك معه في 15 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف.

✨ L'extérieur du pied délicieux de @wilfriedzaha pour lancer Saïd Benrahma qui vient faire le break 🔥🔴🔵#OLOLY pic.twitter.com/ZuuU04RyQV — Olympique Lyonnais (@OL) September 26, 2024