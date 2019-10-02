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بـ7 أهداف.. بايرن ميونخ يسحق توتنهام في دوري أبطال أوروبا

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 أكتوبر 2019 - 09:41
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سجل ثنائية الفريق الإنجليزي كل من المهاجمين، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وهاري كين. [إنترنت]

سحق بايرن ميونيخ الألماني مُضيفه توتنهام الإنجليزي في عقر داره بنتيجة 7-2 أمس الثلاثاء، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

حيث تناوب على تسجيل سباعية الفريق الألماني كل من، المدافع جوشوا كيميج والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدفين، والمهاجم سيرج جنابري بسوبر هاتريك.

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وسجل ثنائية الفريق الإنجليزي كل من المهاجمين، الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، وهاري كين.

هذا وحقق بايرن ميونيخ بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ويتربع على عرش صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

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