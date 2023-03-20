بفضل تعاقداتنا مع ليبيا والجزائر.. وزير إيطالي: نسعى للتحرر من الغاز الروسي

قال وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية أدولفو أورسو إنّ بلاده ترغب في فك الارتباط والتحرر من الغاز الروسي خلال عام 2023.

ولفت الوزير الإيطالي في تصريح صحفي لراديو 24 أنّ إيطاليا انتقلت بالفعل من 40% عام 2021 إلى 16% العام الماضي 2022 لتنفيذ هذه الخطة بفضل التعاقدات المبرمة مع دولتي ليبيا والجزائر.

وأضاف أدولفو أورسو أنّه لا يوجد تحذيرات بشأن احتياطات الغاز في إيطاليا، مشيرا إلى أنّ مخازن الغاز العام الماضي لا تزال ممتلئة بما يكفي لأنّ الشتاء كان أكثر اعتدالًا من المتوقع كما وأنّ هناك اتفاقا على سقف سعر الغاز.