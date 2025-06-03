بفعل توترات نووية.. النفط يصعد والذهب يتراجع بعد مكاسب قوية

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء، مدفوعة بمخاوف تتعلق بالإمدادات، في ظل تقارير تشير إلى احتمال رفض إيران مقترحًا أمريكيًا بشأن الاتفاق النووي، ما يُلقي بظلاله على جهود تخفيف العقوبات المفروضة على صادراتها النفطية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي، تسليم يوليو المقبل، بنسبة 0.32% لتصل إلى 62.72 دولارًا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي، تسليم أغسطس، بنسبة 0.09% لتسجل 64.69 دولارًا للبرميل، وفق بيانات التداولات الصباحية.

وكانت السوق قد شهدت صعودًا ملموسًا في جلسة أمس الاثنين، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، في وقت جاءت فيه الزيادة المقررة من تحالف “أوبك+” للإنتاج أقل من التوقعات.

وقالت مؤسسة “آي إن جي” للاستشارات في مذكرة تحليلية، إن تزايد المخاطر الجيوسياسية واستمرار القيود على المعروض يدعمان الأسعار في الوقت الراهن. وارتفعت العقود بنحو 3% في الجلسة السابقة، بعد إعلان “أوبك+” الإبقاء على زيادة تدريجية للإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في يوليو، وهي نفس الزيادة التي تم اعتمادها في مايو ويونيو، ما اعتُبر تطورًا مطمئنًا للأسواق مقارنة بتوقعات الرفع الكبير في الإنتاج.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى نتائج الجولة السادسة من مفاوضات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، والتي وصفتها شبكة “سي إن إن” بأنها لا تزال محل تساؤل.

تراجع أسعار الذهب اليوم مع جني المستثمرين للأرباح بعد صعود قوي

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع اتجاه المستثمرين لجني المكاسب عقب تحقيق المعدن النفيس أعلى أداء له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس تراجعاً بنسبة 0.44% إلى 3382.10 دولار للأونصة، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.80% إلى 3354.50 دولار للأونصة.

وكان الذهب صعد بأكثر من 2% يوم الاثنين، مدعوماً بضعف الدولار وتزايد المخاطر الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي، مما دفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.