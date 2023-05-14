بفواتح سورة البقرة.. «أردوغان» يُنهي حملته الانتخابية بصلاة المغرب في «آيا صوفيا»

أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان آخر أيام الحملة الانتخابية بصلاة المغرب في مسجد آيا صوفيا، حيث تجمعت حشود من المصلين.

وأظهرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي أردوغان وهو يدخل المسجد وسط تكبيرات المصلين، ثم جلس في الصف الأول وقرأ فواتح سورة البقرة.

وكان أردوغان أعاد عام 2020 فتح هذا المسجد الذي يعد رمزا لفتح القسطنطينية في القرن 15 لإقامة الصلوات، في قرار تاريخي منذ أن تم تحويله إلى متحف عام 1934.

وقبل صلاته في آيا صوفيا، عقد أردوغان لقاءات جماهيرية عدة في أحياء إسطنبول، حيث خاطب الحشود في عمرانية، وسنجق تبه، وكذلك في قاسم باشا، وهو الحي الذي كان يسكنه في سنوات شبابه.

وفي طريقه إلى آيا صوفيا، توقف أردوغان في حي الفاتح، حيث زار حسن أفندي شيخ جماعة إسماعيل آغا الصوفية النقشبندية التي يقدر أتباعها في تركيا بالملايين. وقد تولى حسن أفندي مشيخة الجماعة بعد الراحل محمود أفندي.