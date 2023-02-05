بفوزها على الجزائر.. السنغال هي بطلة الشان في إفريقيا

توجت السنغال بكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين، عقب فوزها على الجزائر مستضيفة البطولة بركلات الترجيح 5-4، في نهائي انتهى وقته الأصلي والإضافي بالتعادل دون أهداف.

قدم المنتخبان شوطا أول دون المستوى المنتظر، انحصر اللاعب خلاله في منتصف الملعب مع بعض المحاولات الخجولة التي لم تُشكل أي خطورة حقيقية على المرميين.

بداية الشوط الثاني عرفت تقدم منتخب السنغال إلى الهجوم بشكل واضح واستطاع فرض أفضليته عبر تحركات سريعة في الخط الأمامي الذي افتقد للعمق وحضور اللمسة الأخيرة في مناطق الجزائر.

أصحاب الأرض استفاقوا في الربع ساعة الأخيرة من زمن المباراة وضغطوا بقوة على أمل خطف هدف قاتل، لكن الدفاع السنغالي حافظ على توازنه لتبقى النتيجة بيضاء حتى النهاية.

في الأشواط الإضافية استمر ‘«محاربو الصحراء» في سعيهم للتسجيل ودافع «أسود التيرانغا” بضراوة وسط تألق كبير لحارس المرمى، الأمر الذي سار بالمنتخبين إلى ركلات الترجيح التي حسمها منتخب السنغال بخمس ركلات مقابل أربع للجزائر.