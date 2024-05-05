بفوزه على برشلونة.. جيرونا يهدي ريال مدريد لقب الدوري الإسباني

ضمِن ريال مدريد إحراز لقبه الـ36 في بطولة إسبانيا في كرة القدم، متقدّما على مفاجأة الموسم جيرونا وغريمه التاريخي برشلونة، في موسم أظهر خلاله صلابته.

وفاز الملكي على ضيفه قادش 3-صفر، على ملعب سانتياغو برنابيو، ثم حصل على هدية من جيرونا الذي تغلب على برشلونة 4-2 في الجولة الـ34 لليغا.

وأهدى جيرونا لقب الدوري الإسباني لكرة القدم لريال مدريد بفوزه على جاره برشلونة بنتيجة 4-2 في الجولة الـ34 من “الليغا”.

وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة برصيد 87 نقطة بفارق 13 نقطة أمام جيرونا الذي انتزع المركز الثاني قبل أربع مراحل من نهاية الموسم وضمن مشاركته في مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما تراجع برشلونة إلى المركز الثالث بعدما تجمد رصيده عند 72 نقطة.

ويعد هذا اللقب رقم 36 في تاريخ الريال، وهو النادي الأكثر تتويجا بلقب “الليغا”، يليه برشلونة بـ27 لقبا، وأتلتيكو مدريد بـ11 لقبا.

واستعاد ريال مدريد لقب الدوري بعد خسارته الموسم الماضي لصالح الغريم التقليدي برشلونة.