بفوز فريقه.. «اللافي» يُتوج بدوري أبطال إفريقيا

توج المحترف الليبي مؤيد اللافي بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب فريقه الوداد المغربي على الأهلي المصري حامل اللقب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وبفوز الوداد المغربي يعتبر مؤيد اللافي ثاني لاعب ليبي يتوج بدوري أبطال أفريقيا بعد حمدو الهوني، بينما تواجد اللافي قي ملعب المباراة لكنه اكتفى بالمشاهدة في ظل تعرضه لإصابة قوية قي الركبة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويدين الوداد بالفضل للاعبه زهير المترجي الدي أحرز الهدف الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 15 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وسنحت للأهلي العديد من الفرص للتسجيل خاصة من الكرات الثابتة لكن الوداد عرف جيداً كيف يتعامل مع مجريات اللقاء مستفيداً من تألق حارسه التاجناوتي.

وبهذا الفوز يكون الوداد قد حرم منافسه الأهلي من الفوز باللقب للمرة الثالثة توالياً والـ”11 عبر تاريخه” فيما رفع رصيده إلى ثلاثة ألقاب كأكثر الفرق المغربية فوزاً بالبطولة بالتساوي مع الرجاء.