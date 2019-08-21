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بقبضة حديدية.. الهند تُحكم سيطرتها على الشطر الخاص بها من كشمير

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 أغسطس 2019 - 15:45
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تسبّب إعلان نيودلهي المفاجئ بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين. [إنترنت]
كشفت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء عن مقتل “إرهابي” وشرطي في الشطر التابع للهند من كشمير، خلال إطلاق نار بين ناشطين وقوات الأمن.

حيث يعتبر تبادل إطلاق النار الذي حدث في منطقة بارامولا في شمال كشمير هو الأول الذي تعلن عنه السلطات الهندية منذ إلغائها الحكم الذاتي الخاص بالشطر الذي تسيطر عليه من كشمير.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر أن إرهابياً قتل وعثر على أسلحة وذخائر، موضحة أن شرطياً قتل وجرح آخر تتم معالجته في مستشفى عسكري.

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كما ذكرت الشرطة أن الناشط الذي قتل ينتمي إلى جماعة عسكر طيبة المسلحة، المتمركزة في باكستان، والمتهمة من قبل نيودلهي وواشنطن بتنظيم هجمات بومباي في 2008.

هذا وتسبّب إعلان نيودلهي المفاجئ بإلغاء الوضع الدستوري الخاص بالقسم الذي تسيطر عليه من اقليم كشمير في إثارة تظاهرات من السكان المحليين وغضب باكستان واستياء الصين.

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