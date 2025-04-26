بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 أسطوانة بالساعة.. تدشين أحدث منظومة تعبئة غاز مسال في البلاد

في خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة، “دشنت شركة البريقة لتسويق النفط اليوم، السبت، أحدث منظومة لتعبئة الغاز المسال الفوري في ليبيا، وذلك في مقرها بمدينة بني وليد، بحضور رسمي رفيع المستوى”.

وجرى التدشين “تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الشركة، فؤاد علي بالرحيم، وبمشاركة عضو مجلس الإدارة المبروك رحيل شقاف، إلى جانب مديري الإدارات بالشركة، وعميد وأعضاء المجلس البلدي بني وليد”.

وأكدت الشركة أن “المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في عمليات تعبئة الغاز، حيث تعمل بنظام مؤتمت بالكامل يضمن دقة وكفاءة عالية في مختلف مراحل التشغيل، من استلام الأسطوانات الفارغة وحتى التعبئة والنقل، بقدرة إنتاجية تصل إلى 400 أسطوانة في الساعة وسعة تخزين استراتيجية تبلغ 57 متراً مكعباً”.

وأشارت الشركة إلى “أن المشروع أُنجز بجهود وطنية خالصة، ونجح في اجتياز كافة الاختبارات الفنية والتشغيلية، مما يتيح دخوله الفوري إلى الخدمة لخدمة سكان بني وليد والمناطق المجاورة”.

كما تم “ربط المنظومة بشبكة بيانات ذكية عبر شرائح اتصالات مخصصة، تُمكّن من المراقبة اللحظية وإرسال البيانات مباشرة إلى غرفة عمليات مركزية تربط جميع منظومات التعبئة على مستوى ليبيا، ما يعزز من فعالية توزيع الإمدادات الوطنية للغاز”.

واعتبرت شركة البريقة هذا الإنجاز “تتويجاً لرؤية مجلس إدارتها والتزامها بتقديم خدمات طاقة موثوقة وآمنة للمواطنين، مؤكدة استمرارها في مسيرة التطوير والتوسع على مستوى البلاد”.