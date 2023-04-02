بقدرة «500 ميغاوات».. البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية في ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في تنفيذ أول محطة للطاقة الشمسية بمنطقة السدادة غرب مدينة مصراتة.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها، أنّه سيتم ربط هذه المحطة بالشبكة العامة للكهرباء بقدرة تصل إلى «500 ميغاوات»، مشيرا إلى أنّ هذه من تنفيذ شركة «توتال إنرجي» الفرنسية .

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنّ هذه المحطة تأتي في سياق التعاون المشترك بينها وبين جهاز الطاقات المتجددة لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لإدماج القدرات الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة.