بقرار من النائب العام.. استعادة مواطن لحقه في مزرعته بعد نزاع قانوني

في خطوة تعكس احترام القانون وتنفيذ أوامر القضاء، قامت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الاثنين 19 مايو 2025، بتمكين أحد المواطنين من دخول مزرعته الواقعة ضمن نطاق اختصاصها، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن مكتب النائب العام.

وكانت المزرعة، أُغلقت في وقت سابق من قبل الجهة الأمنية ذاتها، على خلفية نزاع قانوني جارٍ، إلى أن صدر قرار من مكتب النائب العام يقضي بتمكين المالك الشرعي منها، بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات العلاقة.

وبحسب بيان وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تم إحالة كامل المحضر والمستندات المتعلقة بالقضية إلى مكتب النائب العام لاستكمال ما تبقى من الإجراءات القانونية، في تأكيد على التزام أجهزة الدولة بسيادة القانون واحترام الملكية الخاصة.

ويُعد هذا الإجراء جزءًا من تنفيذ قرارات النيابة العامة التي تُعزز مبدأ سيادة القانون، وتؤكد على دور الجهات الأمنية في إنفاذ الأحكام وحماية حقوق الأفراد بعد استكمال المسارات القانونية المعتمدة.