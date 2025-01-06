بقوة 500 واط.. شاحن جديد يمكنه تشغيل 5 أجهزة حاسوب معا

أعلنت شركة ” يورجنUgreen” عن “إصدار جديد من شاحن سطح المكتب ” نيكسود غان Nexode GaN” الخاص بها؛ ما عزز إجمالي الطاقة من 300 واط إلى 500 واط، وما يصل إلى 240 واط من منفذ USB-C واحد”.

وبحسب الشركة، “يتميز الشاحن بخمسة منافذ USB-C ومنفذ USB-A واحد، حتى تتمكن من شحن 5 محمولة في نفس الوقت دون الحاجة إلى شريط طاقة محشو بمحولات سميكة، و الشاحن عبارة عن قطعة ثقيلة مصممة لتوضع على المكتب أو في ورشة العمل أو على طاولة المطبخ”.

وبذلك،ووفق بيان الشركة، “يُعد الشاحن مفيد في أي مكان لديك فيه أجهزة متعددة تستهلك الكثير من الطاقة مثل أجهزة الحاسوب المحمولة أو أجهزة الألعاب المحمولة، كما أنه يمكن استخدامه حتى لشحن الأدوات الكهربائية أو الدراجات الإلكترونية،كما يدعم الشاحن بروتوكولات الشحن السريع USB-PD 3.1 وQuick Charge 3.0 من “Qualcomm”. ويمكن للمنفذ العلوي توصيل ما يصل إلى 240 واط من الطاقة؛ وتشترك المنافذ الخمسة الأخرى في 260 واط بغض النظر عما يفعله المنفذ العلوي”.

ووفق الشركة، “يمكن شحن الحاسوب المحمول للألعاب بقوة 240 واط، بالإضافة إلى حاسوبين محمولين آخرين بقوة 100 واط وواحد بقوة 60 واط، أو حاسوب محمول واحد بقوة 240 واط وأربعة أجهزة حاسوب محمول بقوة 60 واط، مع شحن جهاز آخر بقوة 20 واط من منفذ USB-A”.