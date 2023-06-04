بقيادة القابضة للاتصالات.. «الباعور»: سنطلق أكبر مشروع للتحول الرقمي في ليبيا

قال رئيس الهيئة العامة للإتصالات والملعوماتية عبدالباسط الباعور إنّ الهيئة بدأت في بناء قاعدة تحتية قوية ونظام تشريعي لتنظيم قطاع الاتصالات والمعلوماتية من خلال اعداد قانون الاتصالات وقانون للمعلومات.

وذكر الباعور أنّه جرى اعتماد عدد 13 لائحة تنظيمية لقطاع الاتصالات و3 سياسات للمعلومات، مضيفا أنّ قطاع الاتصالات في ليبيا بقيادة الشركة القابضة للاتصالات يسعى لتحقيق رؤيته الطموحة.

وأضاف الباعور أنّ الهيئة والشركة القابضة تسعيان من خلال إطلاق استراتيجيته الوطنية للإتصالات والمعلوماتية، إلى تعزيز البنية التحتية والرقمية وتطوير البرامج والخدمات التكنولوجيا.

وفي السياق نفسه، أوضح الباعور أنّه جرى تجهيز الدراسات الفنية لإطلاق أكبر مشروع في مجال الرقمنة للدولة الليبية، الذي سيشمل إطلاق ما يزيد عن 600 خدمة إلكترونية الذي سيجعل ليبيا من البلدان الرائدة في هذا المجال.

وأشار الباعور إلى وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع الاتصالات والمعلوماتية والمتمثلة في الأمن السبراني، وحماية البيانات وتعزيز الخصوصية التي تتطلب منا التعامل معها بجدية واحترافية.