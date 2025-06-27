بقيمة تجاوزت 3.6 مليار دينار.. مصلحة الضرائب تسجل أعلى إيرادات سنوية منذ تأسيسها

أعلنت مصلحة الضرائب الليبية عن تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخها خلال عام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات 3,687,392,527.523 دينار ليبي، وهو الرقم الأعلى منذ تأسيس المصلحة.

وأوضحت المصلحة أن هذا الإنجاز يمثل زيادة بنسبة 37% مقارنة بعام 2022، الذي بلغت فيه الإيرادات نحو 2,500,000,000 دينار ليبي. كما تجاوزت إيرادات 2024 بفارق كبير إيرادات عام 2023، والتي بلغت 3,017,632,707.433 دينار ليبي.

ويأتي هذا النمو في الإيرادات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل الأنظمة المالية والإدارية.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه النتائج تعكس ثقة دافعي الضرائب، وتحسن الأداء المؤسسي، إلى جانب الإصلاحات التي قادتها وزارة المالية بهدف رفع مستوى الشفافية والانضباط المالي.