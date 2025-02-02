بقيمة 11.5 مليار دولار.. الهند تقدّم «إعفاءات ضريبية» لحماية الاقتصاد

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، “عن إعفاءات ضريبية كبيرة للطبقة المتوسطة في الميزانية الاتحادية بقيمة 11.5 مليار دولار، بهدف حماية الاقتصاد من التحديات العالمية”.

وكشفت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، أن “هذه الإعفاءات الضريبية ستعفى 10 ملايين هندي من دفع ضريبة الدخل، كما تضمنت الميزانية إعانات جديدة للمزارعين وتخفيضات في الرسوم الجمركية”.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، يأتي هذا الإعلان على عكس ميزانية يوليو الماضي، حيث أعلنت حكومة “مودي”، عن خطة لضخ حوالي 2 تريليون روبية هندية (23 مليار دولار أمريكي) على مدار عدة سنوات لخلق فرص عمل جديدة.