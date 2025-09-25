بقيمة 15 مليار دينار.. المركزي يطلق شهادات «إيداع المضاربة المطلقة»

أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن نيته طرح شهادات إيداع المضاربة المطلقة بقيمة إجمالية 15 مليار دينار، بدءاً من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2025، ضمن خطته الاستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي الليبي

وأوضح المصرف أن هذه الشهادات ستقدم عوائد سنوية متوقعة بنسبة 7.5% للمصارف و6.5% للعملاء أصحاب حسابات الاستثمار، وفق الضوابط الواردة في منشورات إدارة الرقابة على المصارف والنقد.

ويهدف الإصدار الجديد إلى:

استثمار مدخرات المواطنين بشكل آمن ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

حماية القوة الشرائية للدينار الليبي عبر توجيه السيولة الفائضة نحو قنوات منتجة ومنظمة.

تطوير أدوات العمل المصرفي وتمكين المصارف من توظيف السيولة بكفاءة أعلى.

وأكد المصرف أن هذه الخطوة تعكس دوره في إدارة السياسة النقدية، وحماية مدخرات المواطنين، وتعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المصرفي الليبي، مع التزامه بمواصلة إطلاق برامج وسياسات مالية تدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية.

كما لفت البيان إلى أن الحد الأدنى لقيمة الشهادة للعملاء سيكون 10 آلاف دينار، على أن توزع الأرباح بحسب الربح المحقق من الوعاء الاستثماري لكل مصرف وفق العقود المنظمة بين المصرف والعملاء.