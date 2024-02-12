بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.. دفعة ثانية من المنحة السعودية لليمن

قدمت المملكة العربية السعودية، الدفعة الثانية من المنحة المقدمة للبنك المركزي اليمني في عدن.، لدعم معالجة عجز موازنة الحكومة، بقيمة 250 مليون دولار أمريكي من إجمالي الدعم البالغ 1.2 مليار دولار.

وقال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، عبر منصة “إكس” إنه تم تحويل الدفعة الثانية من منحة دعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية إلى البنك المركزي اليمني في عدن، والبالغة مبلغ 250 مليون دولار أمريكي”.

وأضاف أن ذلك يأتي لدعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن، والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق في جميع المحافظات اليمنية.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ نت” عن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك، قوله إن الدفعة الثانية تأتي في ظل ظروف استثنائية حرجة، فضلاً عن المتغييرات العالمية، مما ستعطي لليمنيين دفعة أمل وإنقاذ.

وفي وقت سابق، ذكر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد بن أحمد غالب المعبقي أن المبلغ المتبقي البالغ 500 مليون دولار من تلك المنحة السعودية والتي بدأت في أغسطس آب لم يتم تحويله بعد إلى البنك الذي يقع مقره في عدن جنوب اليمن.

وكانت السعودية، أعلنت في شهر أغسطس من العام الماضي، عن دعم الاقتصاد اليمني، ورفد الموازنة العامة، من خلال تقديم منحة مالية جديدة، تبلغ قيمتها مليار ومائتي مليون دولار، ستحولها كدفعات متتابعة، وقامت عقب أيام من إعلانها عن المنحة، بتحويل الدفعة الأولى.