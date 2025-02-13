بقيمة 260 مليون دولار.. تعرف إلى اللاّعب الأعلى أجراً في 2024!

حقق أفضل 100 رياضي ما يقدر بنحو 6.2 مليار دولار من حيث الأرباح في عام 2024، منها 1.4 مليار دولار من صفقات الرعاية والدعاية، وبزيادة قدرها 14% عن العام الماضي.

وتُظهر هذه الأرقام أن الرياضة العالمية لا تزال صناعة مربحة، مع استمرار النجوم الكبار في تحقيق إنجازات غير مسبوقة على المستويين الرياضي والمالي.

وضمت قائمة الـ100 رياضي الأعلى أجرا لاعبين من 8 رياضات مختلفة، بما في ذلك كرة القدم، كرة السلة، التنس، الغولف، والملاكمة، وفقا لشركة الإعلام الرياضي الأمريكية Sportico.

وتصدر رونالدو قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم لعام 2024 بدخل بلغ 260 مليون دولار.

واحتفل كريستيانو رونالدو الفائز خمس مرات بجائزة “الكرة الذهبية” الأسبوع الماضي، بعيد ميلاده الـ40، وهو عمر اعتزل فيه معظم الرياضيون منذ فترة طويلة، لكن النجم البرتغالي لا يزال مستمرا، حيث شارك العام الماضي في بطولة أمم أوروبا للمرة السادسة في مسيرته، مسجلا رقما قياسيا، وأصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 900 هدف في مسيرته الاحترافية.

جاءت هذه الأرقام القياسية بفضل راتبه الضخم من نادي النصر السعودي (215 مليون دولار) وإيراداته الإضافية من الرعايات والعقود التجارية التي بلغت 45 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني لاعب كرة السلة الأمريكي في فريق “غولدن ستيت ووريورز”، ستيفن كاري، الذي حقق إيرادات بلغت 153.8 مليون دولار.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الملاكم البريطاني تايسون فيوري، بدخل بلغ 147 مليون دولار.

للسنة الثانية على التوالي، لم تدخل أي رياضية ضمن قائمة الـ100 الأعلى أجرا، حيث بلغ دخل لاعبة التنس الأعلى أجرا الأمريكية كوكو غوف 30.4 مليون دولار فقط.