بقيمة 35 مليار دولار.. إسرائيل توقع أكبر اتفاقية تصدير غاز في تاريخها مع مصر

وقّع حقل “ليفياثان” الإسرائيلي للغاز الطبيعي، الواقع قبالة ساحل إسرائيل في البحر المتوسط، أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ البلاد، تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار، لتزويد مصر بكميات ضخمة من الغاز حتى عام 2040.

وقالت شركة نيوميد، أحد الشركاء في حقل “ليفياثان”، إن الاتفاقية تشمل توريد نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر خلال فترة العقد، أو حتى استيفاء الكميات المتعاقد عليها بالكامل، ويبلغ احتياطي الحقل حوالي 600 مليار متر مكعب، ما يجعل هذا المشروع من أكبر مشاريع الغاز في المنطقة.

ويأتي هذا التطور بعد عودة التدفق الطبيعي للغاز من حقلي “ليفياثان” و”كاريش” الإسرائيليين إلى مصر تدريجياً عقب انتهاء التصعيد مع إيران، حيث يصل التدفق إلى نحو مليار قدم مكعب يومياً، وتستفيد مصر من جزء من هذه الكميات لتغطية احتياجاتها المحلية، بينما تعيد تصدير الجزء الآخر، مما يدر أرباحاً كبيرة على الاقتصاد المصري.

وكانت مصر في السابق مصدراً للغاز، لكنها أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الواردات الإسرائيلية بسبب تراجع إنتاجها المحلي، رغم امتلاكها بنية تحتية متطورة تسمح بإعادة التصدير، وفي المقابل، تواصل إسرائيل توسيع حقولها الغازية مثل “ليفياثان”، مع تخصيص جزء من الإنتاج المستقبلي للسوقين المصري والأردني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في ظل مطالب داخل الإعلام العبري بقطع إمدادات الغاز عن مصر، ما يعكس جدلاً داخلياً في إسرائيل حول العلاقة الاقتصادية مع القاهرة.