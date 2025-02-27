بقيمة 420 مليون دولار.. اتفاق جزائري إيطالي للإنتاج الزراعي

فازت شركة إيطالية، اليوم الخميس، بعقد امتياز منحته لها وزارة الزراعة في الجزائر، لإنجاز مشروع متكامل لإنتاج الحبوب والبقوليات بولاية تيميمون جنوب الجزائر.

وتم منح العقد للشركة الإيطالية “بونيفيشي فيراريزي – بي أف” (Bonifiche Ferraresi-BF)، وتبلغ قيمة المشروع 420 مليون دولار.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي بثه التلفزيون الجزائري الرسمي، “إن رئيس مجلس إدارة شركة “بي أف الجزائر”، مصطفى الحواري، تسلم العقد من قبل الوزير يوسف شرفة خلال حفل أقيم بمقر الوزارة”.

وكشفت عن أن “المشروع يمتد على مساحة 36 ألف هكتار بولاية تيميمون (جنوب الجزائر)، حيث سيخصص لإنتاج القمح، والعدس، والفاصولياء المجففة، والحمص، بالإضافة إلى زراعة النباتات الزيتية مثل الصويا، كما يتضمن إنشاء وحدات تحويلية لإنتاج العجائن الغذائية، وصوامع للتخزين، وهياكل أساسية أخرى”.

ولفتت إلى أن “التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 420 مليون دولار، حيث يهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة، والمساهمة في زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات من خلال تصدير العجائن الغذائية، إلى جانب خلق أكثر من 6700 منصب شغل”.

كما أبرزت أن هذا المشروع هو ثمرة شراكة بين المجموعة الإيطالية “بي أف” والدولة الجزائرية، ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار وذلك في إطار اتفاقية إطارية تم توقيعها بالأحرف الأولى في يوليو 2024.