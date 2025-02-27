بقيمة 6.5 مليار دولار.. المركزي يغطي الاعتمادات المحالة إليه من المصارف

قام مصرف ليبيا المركزي بتغطية كل الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية خلال الفترة من 01/11/2024 وحتى تاريخ 20/02/2025، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار والتي من المفترض أن تعرض هذه السلع في السوق المحلي خلال هذه الفترة.

وذلك في إطار سياسة مصرف ليبيا المركزي لتحقيق اعلى معدلات الإفصاح والشفافية على مستوى كافة القطاعات، وحرصاً من المصرف للقيام بدوره المناط به من خلال تغطية الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية عبر منظومة التغطية لتوريد مختلف السلع والخدمات وذلك من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وإن مصرف ليبيا المركزي وإذ ينشر هذا البيان فإنه ينوه بأن أي ارتفاع في أسعار هذه السلع والخدمات وخصوصاً السلع الغذائية يعتبر غير مبرر مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة وبذلك لايرجع إلى التأخر في التوريد انما يرجع لأسباب عديدة خارج نطاق عمل القطاع المصرفي.

والجداول المرفقة توضح تفاصيل هذه السلع والخدمات، والشركات الموردة، للاطلاع يرجى النقر على رابط الموقع الالكتروني الرسمي للمصرف، ادناه