بقيمة 750 ألف دولار.. الحكومة اليابانية تُقدّم مساعدات إلى ليبيا

أعلنت الحكومة اليابانية عن مساهمتها بقيمة 750 ألف دولار لمنظمة يونيسف في ليبيا لتحسين خدمات المياه والصرف الصّحي والنظافة الصحية مقاومة للمناخ.

وذكرت الحكومة اليابانية أنّ هذه المساعدات سيمكنها من الوصول إلى 125 ألف شخص بما في ذلك 50 ألف طفل وطفلة، ويتم تنفيذها عبر اليونسيف بالتعاون مع حكومة الوحدة الوطنية وتحديداً وزارتي الموارد المائية والحكم المحلي.

وبحسب بيان لليونيسف في ليبيا فإنّ الحكومة اليابانية تعدّ شريكًا طويلًا وقيِّمًا لها، وتلقت منها أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي منذ 2020، للمساهمة في برامج الاستجابة الطارئة متعدّدة القطاعات للنزاع وجائحة كوفيد – 19.