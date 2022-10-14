بقيمة 760 ألف دولار.. النيابة تحبس رئيس سابق لبعثة الليبية في أوغندا بتهم فساد

أمر النائب العام بحبس رئيس سابق لبعثة ليبيا لدى أوغندا على ذمّة التحقيق، بتهمة تحقيق منافع مادية غير مشروعة بقيمة 760 ألف دولار.

وأوضح مكتب النائب العام أنّ النيّابة العامة باشرت إجراءات التحقيق فيما كشفت عنه تقارير فحص ومراجعة العمل الإداري والمالي المسند إلى رئيس بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية أوغندا من سنة 2013 حتى سنة 2017.

وذكر مكتب النائب العام أنّ التحقيقات أظهرت تَعَمُّد المتهم التصرف في 250 ألف دولار بالمخالفة لمقتضيات التشريعات الناظمة لأوجه صرف المال العام؛ وتعمَّد إلحاق الضرر بالمال العام.

وأضاف مكتب النائب العام أنّ المتّهم أسهم بارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيره تمثَّلت في 760 ألف دولار؛ ومخالفة الواجبات المسلكيَّة بتجاوزه حدود اختصاصاته ومَنْعِه المراقب المالي من أداء العمل المكلَّف به.