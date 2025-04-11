في تحدٍّ لـ«ترامب».. ألمانيا وبريطانيا وهولندا تقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن “برلين ستقدم لأوكرانيا حتى عام 2029 مساعدات إضافية بقيمة 8 مليارات يورو، إضافة إلى أسلحة وعدت بها بقيمة 7 مليارات يورو لهذا العام”.

وبحسب وكالة الأنباء RND، قال الوزير خلال اجتماع مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا بصيغة رامشتاين بمقر حلف “الناتو” في بروكسل: “ستتلقى أوكرانيا من ألمانيا، إضافة إلى الأسلحة بقيمة 7 مليار يورو هذا العام، مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 8 مليار يورو أخرى بحلول عام 2029”.

واضاف: “على وجه الخصوص، ستحصل أوكرانيا هذا العام على أربعة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز IRIS-T مع 300 صاروخ موجه، و300 طائرة استطلاع مسيرة، و120 نظام دفاع جوي محمول أرض-جو، و25 مدرعة قتالية للمشاة من طراز Marder، و15 دبابة قتالية من طراز Leopard 1A5، و14 نظام مدفعية و100 رادار مراقبة أرضية. وفي الأيام الأخيرة، تم بالفعل نقل 30 صاروخا موجها لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت من مخازن الجيش الألماني إلى أوكرانيا”.

من جهته، أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، أن “إجمالي التعهدات الجديدة بالمساعدات العسكرية التي أُعلن عنها بعد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، بلغت أكثر من 21 مليار يورو (23.8 مليار دولار)”.

ووصف هيلي، الذي شارك في رئاسة الاجتماع مع وزير الدفاع الألماني، هذه الخطوة بأنها “زيادة قياسية في التمويل العسكري لأوكرانيا”.

بدوره، أعلن وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز، أن “بلاده قررت تخصيص 150 مليون يورو لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا”.

وكتب الوزير على صفحته على منصة “X”: “أعلن الآن عن تخصيص 150 مليون يورو للدفاع الجوي [لأوكرانيا]”، ووفقا لمصادر مقربة، “فإن هذه المساعدة تتمثل في أنظمة الصواريخ الأمريكية المضادة للطائرات من طراز I-Hawk، بينما لم يحدد عدد الأنظمة التي سيتم اقتناؤها لصالح كييف”.

وأضاف بريكلمانز “سنزود أوكرانيا أيضا بمقاتلات إف-16 وجزء مهم من نظام الدفاع الجوي باتريوت”.

Due to massive Russian air attacks, this week Zelensky requested more air defense.



That is why I announce another €150 Million for air defense (I-Hawk system).



We also deliver F-16s and a critical element of a Patriot-system.



We keep supporting Ukraine to save lives. 🇳🇱🇺🇦 pic.twitter.com/yoMwVatz82 — Ruben Brekelmans (@DefensieMin) April 11, 2025

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