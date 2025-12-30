بقيمة 8.58 مليار دولار.. البنتاغون يعلن صفقة كبرى لتزويد إسرائيل بالسلاح

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، فوز شركة بوينغ الأمريكية بعقد عسكري تبلغ قيمته 8.58 مليار دولار ضمن برنامج مقاتلات إف-15 لصالح سلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن العقد يشمل تصميم ودمج وتجهيز واختبار وإنتاج وتسليم 25 مقاتلة جديدة من طراز إف-15 آي إيه لصالح القوات الجوية الإسرائيلية، مع إتاحة خيار شراء 25 مقاتلة إضافية من الطراز نفسه في مرحلة لاحقة.

وبيّن بيان البنتاغون أن العقد أُسنِد إلى شركة بوينغ بصفتها المورد الوحيد، ويتضمن عدة صيغ تعاقدية تشمل تكاليف مضافة إلى أجر ثابت، وسعرًا ثابتًا مع حوافز، إضافة إلى تكلفة ثابتة نهائية، بينما لا تزال بعض تفاصيل البنود قيد التحديد.

وأشار البيان إلى أن تنفيذ الأعمال سيتم في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية، على أن يكتمل البرنامج بحلول 31 ديسمبر 2035.

ويأتي الإعلان عن هذا العقد عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا، في توقيت يعكس استمرار التنسيق العسكري والسياسي بين الجانبين.

ويُعد هذا العقد جزءًا من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية الذي تديره الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى دعم قدرات حلفائها الدفاعية، حيث تُصنَّف إسرائيل بوصفها الحليف الرئيسي لواشنطن في المنطقة وأكبر مستفيد من منظومات التسليح الأمريكية.