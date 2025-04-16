بقيمة 825 مليون دولار.. أمريكا توافق على صفقة صواريخ ضخمة إلى المغرب

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، “موافقتها على صفقة لتزويد المملكة المغربية بـ600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز “ستينغر” (Stinger)، في إطار مساعي الرباط لتحديث منظومتها الدفاعية وتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي قصير المدى“.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية (DSCA)، في بيان رسمي، إن “قيمة الصفقة تبلغ نحو 825 مليون دولار، مؤكدة أن الصفقة تهدف إلى دعم جهود المغرب في مواجهة التهديدات الأمنية الحالية والمستقبلية، عبر تحديث ترسانته وتعزيز جاهزية قواته المسلحة”.

وأوضحت الوكالة أن “المغرب يعتزم استخدام هذه الصواريخ ضمن خطة شاملة لتحديث جيشه الوطني، مشيرة إلى أن الصفقة ستُسهم أيضًا في تعزيز التعاون الدفاعي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، إلى جانب تحسين مستوى التنسيق العملياتي مع الحلفاء الإقليميين والدوليين”.

ووفق المعلومات، “حصلت الصفقة على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية، فيما تم إخطار الكونغرس الأمريكي الذي تبقى له الكلمة النهائية لإقرار الصفقة بشكل رسمي قبل دخولها حيز التنفيذ”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، في أغسطس 2023، أن “المغرب وقع صفقة جديدة لشراء قذائف “تاو” المتطورة والمضادة للدبابات، والتي تُستخدم في مدرعات “برادلي” القتالية. وتم توقيع العقود مع شركة “وان بوينت ديفينس”، المزود الحصري للقذائف للجيش الأمريكي، ولم يتضمن البيان حينها ما إذا كانت الصفقة تشمل مدرعات “برادلي” نفسها، واكتفى بالتأكيد على أن تسليم قذائف “تاو” للمغرب سيتم خلال عام 2024″.

هذا “وتُعد قذائف “تاو” من أبرز الأنظمة الأمريكية المضادة للدروع، وتتميز بقدرتها العالية على التوجيه السلكي وتتبع الأهداف بصريًا، كما يمكن استخدامها في مختلف الظروف القتالية، بما في ذلك الليلية، خاصة عند تثبيتها على مدرعات “برادلي” التي اشتهرت بكفاءتها الهجومية”.

.@StateDept 🇺🇸 authorizes a Foreign Military Sales #FMS case for 🇲🇦 #Morocco to purchase Stinger Block I Missiles with an estimated cost of $825 million. #FMSUpdate – https://t.co/Gbn8XwoSAN pic.twitter.com/Tk3WkbZTVj — Political-Military Affairs, US Dept of State (@StateDeptPM) April 15, 2025