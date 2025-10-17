بكفالة 11 مليون دولار.. القضاء اللبناني يأمر بالإفراج عن «هانيبال القذافي»

أصدر القضاء اللبناني قرارًا بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بكفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع فرض قيود بمنعه من السفر.

وقد اعتبر فريق الدفاع عن هانيبال أن هذا المبلغ يشكل عبئًا تعجيزيًا، مشيرين إلى أنهم سيطلبون خفضه.

وكان هانيبال قد مثل اليوم أمام المحكمة اللبنانية لأول مرة منذ توقيفه، حيث جرت جلسة استجواب أمام القاضي زاهر حماده في قصر عدل بيروت، بحضور وكلاء الدفاع عن موسى الصدر ورفيقه.

وسبق أن تقدم فريق الدفاع بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى اللبناني، مطالبين بالإفراج عن هانيبال أو محاكمته بشكل عادل، كما أشاروا إلى أن استمرار احتجازه يُعد تعسفيًا وينتهك المواثيق الدولية.