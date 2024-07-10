بكلمتين.. ليفربول يعلق على أول لقاء بين صلاح ومدربه الجديد سلوت

تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي مع التحاق نجمه المصري محمد صلاح بتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد ولقائه بمدرب «الريدز» الجديد الهولندي آرني سلوت.

ونشر ليفربول على حسابه في منصة “إكس” اليوم الأربعاء، فيديو يظهر صلاح وهو يدخل إلى مقر النادي للالتحاق بزملائه في التدريبات.وكتب ليفربول في تعليقه على الفيديو: “عاد إليكم من جديد”.

كما نشر حساب ليفربول صورة لصلاح وهو يعانق المدرب سلوت في أول لقاء بينهما بعد تعيين الهولندي مدربا لـ”الريدز” وأرفقها بعبارة: “الملك والقائد” في إشارة إلى صلاح الذي تلقبه جماهير ليفربول بـ”الملك” وسلوت الذي سيقود الجهاز الفني لنادي ليفربول اعتبارا من الموسم الجديد 2024-2025.