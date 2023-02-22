بكمية تُقدّر 14 طن.. إحباط محاولة تهريب شحنة «كبتاغون» إلى ليبيا والسعودية

أعلنت النيابة العامة الإيطالية عن ضبط 14 طناً من مادة الكبتاغون و3 أطنان من مادة الحشيش متجهة إلى ليبيا والسعودية، بقيمة تقدر 1.2 مليار دولار.

وأمرت النيابة العامة الإيطالية بإلقاء القبض على مواطن سوري جنسية يدعى “طاهر الكيالي”، وهو متهم بالوقوف وراء العملية، والتي تم ضبطها عام 2020 في ميناء ساليرنو.

ووجه قاضي محكمة ساليرنو “فرانشيسكو غيرا” إلى السوري “طاهر الكيالي” تهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، بحسب صحيفة “غوارديا دي فينانزا”.

وقالت الصحيفة إنّ الشرطة الإيطالية تعتقد أن المتهم لم يعد موجودًا على الأراضي الإيطالية، وأن البحث عن عليه لا يزال مستمرًا بالمشاركة مع سلطات الدول الأخرى.