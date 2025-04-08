بكين: الرسوم الجمركية «بلطجة أحادية» وسنقاتل حتى النهاية

ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قالت الصين، إنها “ستقاتل حتى النهاية” وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها وحقوقها المشروعة”،

وقال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينغيو، في حديث لوكالة “فرانس برس”، يوم الاثنين: “لقد أكدنا أكثر من مرة أن الضغط والتهديدات تجاه الصين هي الطريقة غير الصحيحة للتعامل معنا”.

وأضاف أن “الصين ستحمي بحزم حقوقها المشروعة والمصالح”.

وأصدرت وزارة التجارة الصينية، بيانا جاء فيه أن “فرض الولايات المتحدة ما يسمى بـ “الرسوم الجمركية المتبادلة” على الصين هو “غير مبرر تماما ويعد ممارسة تقليدية للبلطجة الأحادية”.

وأضاف البيان: “الإجراءات المضادة التي اتخذتها الصين تهدف إلى حماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، والحفاظ على النظام التجاري الدولي الطبيعي. وهي إجراءات مشروعة تماما.”

وتابع البيان: “تهديد الولايات المتحدة بتصعيد الرسوم على الصين هو خطأ فوق الخطأ، ويكشف مرة أخرى عن الطبيعة الابتزازية للولايات المتحدة، الصين لن تقبل بذلك أبدا، إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها، ستقاتل الصين حتى النهاية.”

وجاء ذلك ردا على تهديد ترامب “بفرض رسوم إضافية بنسبة 50% على الواردات الصينية، بالإضافة إلى الرسوم التي قد تم فرضها في وقت سابق”.

وهدد ترامب “بفرض تلك الرسوم الإضافية في حال لم تلغ الصين الرسوم بنسبة 34% التي فرضتها على الولايات المتحدة اعتبارا من 10 أبريل الجاري ردا على الرسوم الأمريكية الأولى التي أعلن عنها ترامب في 2 أبريل”، وإذا نفذ “ترامب” رسومه الجديدة على المنتجات الصينية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الصينية سيصل إلى 104%، وستُضاف الرسوم الجديدة إلى تعريفات بنسبة 20% فُرضت كعقوبة على تهريب الفنتانيل، بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 34% تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي”.

وزير فرنسي: باريس تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا

صرح الوزير المنتدب للشؤون الأوروبية بالحكومة الفرنسية بنيامين حداد، أمس الاثنين، “بأن بلاده تؤيد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”، مؤكدًا أنها بلاده “ستدعم قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على بعض الواردات الأمريكية”.

وقال حداد في تصريحات لقناة “بي إف إم تي في” الفرنسية: “إذا أردنا خفض التصعيد، وإذا أردنا أن نكون قادرين على التفاوض مع الولايات المتحدة، فنحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على إظهار أننا قادرون على الرد وإلحاق أضرار اقتصادية بالولايات المتحدة”.

وذكرت وكالة أمريكية، نقلًا عن وثيقة، أن “المفوضية الأوروبية اقترحت فرض رسوم جمركية مضادة على بعض الواردات من الولايات المتحدة، بنسبة 25 بالمئة، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في مايو وديسمبر2025″، وعندما سُئل حداد، عما إذا كانت فرنسا تؤيد مقترح المفوضية الأوروبية، أجاب حداد، بالإيجاب.