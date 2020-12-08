بكين تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية

استدعت الصين القائم بأعمال المبعوث الأمريكي في بكين للاحتجاج على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 14 مسؤولا صينيا بسبب هونج كونج، وتعهدت باتخاذ إجراءات للرد على ذلك.

ووصفت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، القرار الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بالسلوك “الدنيء”و”غير المبرر”، مطالبة بسحب هذا القرار، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، إن الخطوة الأمريكية لمعاقبة المسؤولين الصينيين “سلوك غير مبرر ودنيء” وإن الصين “تحثها على سحب القرار”.

كما أكدت أن الصين “ستتخذ إجراءات مضادة وصارمة”.

وفرضت واشنطن أمس الاثنين، عقوبات على 14 مسؤولا صينيا بسبب الأوضاع في هونغ كونغ

وذكر موقع الوزارة أن “جميع الأفراد أعضاء في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي 4 من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية، بعد أن منح البرلمان الصيني سلطات للمدينة لكبح المعارضة.