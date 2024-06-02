بكين تتوعد: «كل من يجرؤ على فصل تايوان سيسحق إلى أشلاء»!

حذرت بكين بأن “جيشها مستعد لمنع استقلال تايوان “بالقوة”، مشيرة إلى أن “إن كل من يجرؤ على فصل تايوان عن الصين سيسحق”.

وقال وزير الدفاع الصيني دونغ جون خلال منتدى “حوار شانغريلا”: “إن جيش التحرير الشعبي الصيني كان دائما قوة كبيرة وصلبة في الدفاع عن توحيد الوطن الأم، وسيتحرك بحزم وقوة في كل حين لمنع استقلال تايوان وضمان عدم نجاحها أبدا في محاولاتها”.

وأضاف: “كل من يجرؤ على فصل تايوان عن الصين سيسحق إلى أشلاء ويتسبب بتدمير نفسه”.

هذا “وتصر الصين على مبدأ “الصين الواحدة”، الذي يؤكد أنه “لا يوجد في العالم سوى صين واحدة، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الإقليمية الصينية، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.