بكين تدعو واشنطن لرفع العقوبات على الشركات والأفراد الصينيين

دعت بكين واشنطن إلى رفع العقوبات التي تفرضها على الشركات والأفراد الصينيين.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إنه يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات وعدم الإضرار بحقوق التنمية المشروعة للصين.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الخارجية الصيني قوله، إن محاولات الابتعاد عن الصين لن يضر سوى الولايات المتحدة، مؤكدا أنه يتعين أن تلتزم الولايات المتحدة بمبدأ صين واحدة، إذا أرادت الاستقرار في مضيق تايوان.

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الصينية، إلى أن أن المباحثات بين وانغ وبلينكن كانت صريحة، وجوهرية وبناءة، حيث تبادل الجانبان الآراء حول قضايا إقليمية منها الأزمة الأوكرانية وشبه الجزيرة الكورية.

يذكر أن واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية مختلفة، كما تفرض عقوبات على أفراد وكيانات بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، كما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظرا على بيع بعض المواد المتعلقة بالتكنولوجيا.

كما يصرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشكل مستمر، أن واشنطن لا تؤيد استقلال تايوان، لكنها تحتفظ بعلاقات غير رسمية مع الجزيرة التي تتمتع بحكم ديمقراطي وتظل واشنطن أهم داعم ومزود للسلاح لها.