بكين تردّ على الاتحاد الأوروبي وتفرض رسوماً على سلعه

بعد أيام من فرض رسوم على السيارات الكهربائية الصينية، أعلنت بكين عن فرض رسوم على سلع أوروبية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، “فرض رسوم جمركية مؤقتة تتراوح بين 30.6% إلى 39% على سلع أوروبية، بعد أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي على رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الواردة من الصين”.

وذكرت الوزارة، “أنه تم فرض إجراءات مؤقتة لمكافحة الإغراق على مشروب “البراندي” المستورد من الاتحاد الأوروبي من خلال إلزام المستوردين بدفع وديعة نقدية عند الشراء”.

وقالت الوزارة، إن “البراندي” المستورد من الاتحاد الأوروبي ينطوي على ممارسات إغراق، مضيفة أن “صناعة “البراندي” المحلية معرضة لتهديد كبير يضر بها، وهناك علاقة سببية بين الإغراق وهذا التهديد”.

وبحسب الوزارة، اعتبارا من يوم الجمعة المقبل، يتعين على مستوردي مشروب “البراندي” القادم من الاتحاد الأوروبي إيداع ودائع لدى الجمارك الصينية على أساس هوامش إغراق تتراوح بين 30.6% و39%.

يذكر أنه وقبل أيام، أيدت دول الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية الأوروبية فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية.