بكين تردّ على واشنطن: هي المبادرة بالهجمات السيبرانية وتشوّه سمعة الدول الأخرى

قامت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الايام الماضية، باتهام الصين بتنفيذ هجوم سيبراني ضد أنظمتها الالكترونية، وهو ما قوبل برد حاسم من قبل الصين.

وأكد المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بينجيو، أن “الولايات المتحدة هي المبادرة بالهجمات السيبرانية ولكنها تشوه سمعة الدول الأخرى”.

وقال ليو بينغيو تعليقا على العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على شركات تكنولوجيا المعلومات الصينية لوكالة “سبوتنيك”: “تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي المبادر والبادئ بالهجمات السيبرانية والسرقات في جميع أنحاء العالم، وعدم استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الدول الأخرى”.

وأضاف: “ندعو الولايات المتحدة إلى وقف هجماتها السيبرانية في جميع أنحاء العالم، وعدم استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الدول الأخرى”.

وتابع: “تواصل الولايات المتحدة توجيه الاتهامات دون أدلة جوهرية، بهدف تشويه سمعة الصين من خلال فرض عقوبات على الشركات الصينية”.

وقال: “الولايات المتحدة تتوصل إلى استنتاجات دون أدلة جوهرية، وتوجه اتهامات لا أساس لها وتشوه سمعة الصين من خلال فرض عقوبات على كيانات صينية، وهذا أمر غير مسؤول للغاية ويستبدل الصواب بالخطأ”.

وأكد ليو بينغيو، أن “بكين لا توافق على هذا النهج، وتعارض، في إطار القانون، أي شكل من أشكال الهجمات السيبرانية”.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، “فرض عقوبات على شركة”Integrity Technology Group” الصينية، متهمة إياها بتسهيل الهجمات السيبرانية الحكومية”.