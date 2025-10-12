بكين ترد على تهديدات ترامب: لا نريد حرباً تجارية لكننا لا نخافها

دعت الصين، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، الولايات المتحدة إلى “تصحيح أخطائها في أسرع وقت ممكن”، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، بدءًا من الأول من نوفمبر المقبل.

وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورننغ بوست، أن “التهديد بفرض رسوم إضافية ليس الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين”، مضيفة أن بكين “لا ترغب في حرب تجارية، لكنها لا تخشاها”، مشيرة إلى أن مثل هذه الإجراءات تمثل ازدواجية واضحة في المعايير الأمريكية.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة أن قراره يأتي ردًا على ما وصفه بـ”الموقف التجاري العدواني لبكين”، متهمًا الصين بتعمد الإضرار بالاقتصاد الأمريكي عبر دعم صادراتها وسياسات غير عادلة في الأسواق العالمية.

في المقابل، شددت وزارة التجارة الصينية على أن بكين ستتخذ “الإجراءات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”، في حال أصرت واشنطن على تنفيذ تهديداتها.

ويأتي هذا التوتر الجديد بعد أيام من عقوبات أمريكية استهدفت كيانات وشركات صينية متهمة بشراء النفط الإيراني، من بينها مصفاة ومحطة مستقلة، وهو ما اعتبرته الصين انتهاكًا للقانون الدولي ومساسًا بسيادتها الاقتصادية.

وردًا على العقوبات، أعلنت الصين في وقت سابق عن فرض رسوم إضافية على الموانئ التي تستقبل سفنًا مرتبطة بالولايات المتحدة، كما أطلقت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار ضد شركة “كوالكوم” الأمريكية العملاقة، وأدرجت 14 شركة غربية – معظمها أمريكية – ضمن “قائمة الكيانات غير الموثوقة”.

رغم عقد أربع جولات من المحادثات التجارية بين البلدين في أوروبا خلال عام 2025، لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل حتى الآن، مع اقتراب نهاية الهدنة التجارية التي امتدت 90 يومًا، والتي سبق أن مددها الطرفان في أغسطس الماضي.