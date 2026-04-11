بكين ترد على واشنطن: لا نقدمّ أسلحة لأيّ طرف في الصراع

نفت الصين، اليوم السبت، تقديم أي أسلحة لأي طرف في الصراع الأميركي الإيراني، مؤكدة أن المعلومات المتداولة بشأن ذلك “غير صحيحة”، وذلك في رد رسمي من المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن على تقارير استخباراتية أميركية حديثة.

وقال المتحدث إن الصين، باعتبارها دولة كبرى مسؤولة، تلتزم باستمرار بالتزاماتها الدولية، مضيفاً أن بكين “تحث الجانب الأميركي على الامتناع عن إطلاق ادعاءات لا أساس لها، والربط بين الأمور بشكل ضار، والانخراط في الإثارة”، معرباً عن أمل بلاده في أن تعمل الأطراف المعنية على تهدئة التوترات.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية واستخباراتية أميركية، بينها ما نقلته شبكة “سي إن إن”، تفيد بأن الصين تستعد لتسليم أنظمة دفاع جوي جديدة إلى إيران خلال الأسابيع المقبلة، تشمل أنظمة صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف.

وبحسب المصادر الأميركية، فإن هذه الشحنات المحتملة قد تمر عبر دول ثالثة لإخفاء مصدرها الحقيقي، في تطور تعتبره واشنطن خطوة حساسة في سياق الصراع الإقليمي.

كما أشارت التقارير إلى أن إيران تسعى للاستفادة من فترة وقف إطلاق النار لإعادة تعزيز قدراتها العسكرية عبر شركاء خارجيين، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من عودة التصعيد العسكري في المنطقة.

وتزامنت هذه المعطيات مع معلومات أخرى تحدثت عن استمرار تجارة النفط الإيراني مع الصين، حيث أفادت تقارير بأن مصافي صينية مستقلة اشترت خاماً إيرانياً بعلاوة سعرية مقارنة بخام برنت، في تحول نادر منذ سنوات بفعل تغيرات السوق بعد التصعيد العسكري.

كما أشارت تقارير إلى استعداد الهند لتلقي أول شحنة نفط إيراني منذ 7 سنوات، في ظل إعفاءات أميركية مؤقتة على بعض الشحنات الموجودة في البحر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى تحركات دبلوماسية مرتقبة بين واشنطن وبكين، مع زيارة متوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين مطلع الشهر المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.