بكين تستعدّ لمهمة تاريخية على سطح القمر

كشفت صحيفة صينية، أن البلاد ستشهد هذا العام مهمّة وصفتها بأنها “تاريخية على القمر”، ستقوم فيها بمسح جيولوجي واسع، وستكون عملية الهبوط والإقلاع مختلفة عمّا فعلته أي دولة من قبل.

وذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، الصينية، أن بكين تستعد لإجراء 100 عملية إطلاق لإرسال أكثر من 300 مركبة فضائية إلى المدار في عام 2024، مشيرة إلى أن هذا رقم قياسي وطني جديد، ويزيد كثيرا عن العام الماضي الذي سجل 67 عملية.

وأشارت الصحيفة، أن المهام الرئيسية هذا العام تشمل رحلتين مأهولتين، ورحلتين للشحن إلى محطة تيانغونغ الفضائية في مدار أرضي منخفض، أما المهام الأخرى، فتخص رصد الأجسام الفضائية المتغيّرة متعددة النطاقات، والقمر الاصطناعي الصيني للرصد الكهرومغناطيسي الزلزالي مع إيطاليا، والقمر الصناعي لعلوم الفضاء “شيجيان-19”.

وأضافت: من بين أكثر المهام التي ستحظى باهتمام مهمة أطلق عليها Chang’e-6، المقرر أن تنطلق في مايو المقبل، لتجري مسحا جيولوجيا موسّعا على القمر، في مهمة لم تقم بها أي دولة، حتى الولايات المتحدة.

وقالت الصحيفة: إن الصين أصبح لديها عدد هائل الآن من الأقمار الاصطناعية في الفضاء، “أكثر من 13 ألف قمر اصطناعي في الفضاء”، مضيفة: هذا يزعج الولايات المتحدة.

هذا وتتولى الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) التابعة للدولة 70 عملية إطلاق، بينما تتولّى بقية الشركات إطلاقات تجارية، وفق ما كشفت شركة الفضاء الرئيسية في البلاد.