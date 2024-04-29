بكين تكشف عن أول «روبوت» يركض مثل الإنسان (فيديو) 

كشفت بكين عن تطور كبير في مجال الروبوتات، معلنة عن أول “روبوت” شبيه بالبشر وقادر على الركض مثل الإنسان.

وحسب موقع “غيزمو تشاينا”، قال مركز بكين لابتكار الروبوتات البشرية: “إن الروبوت “تيانقونغ”، وهو روبوت شبيه بالبشر قادر على الركض مثل الإنسان بسرعة 6 كلم في الساعة، كما يعد أول روبوت بشري يعمل بالكهرباء بالكامل في العالم يحقق هذه النتيجة”.

وبحسب الموقع، “فإن طول الروبوت الجديد “تيانقونغ”، يبلغ 163 سنتيمترا ويزن 43 كلغ، ويتميز بتصميم خفيف الوزن يسمح بالجري بشكل مستقر، كما يستخدم أجهزة استشعار متعددة للإدراك البصري، ووحدة قياس بالقصور الذاتي عالية الدقة، وأجهزة استشعار رؤية ثلاثية الأبعاد، مما يمكنه من التنقل في بيئته بفعالية”.

ووفق المركز، “بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الروبوت بأجهزة استشعار قوة سداسية الأبعاد عالية الدقة للحصول على ردود فعل دقيقة للقوة”.

وبحسب بيان المركز، “يستخدم “تيانقونغ” طريقة جديدة لتعلم مهارات حركة الروبوت البشري تسمى “التعلم التقليد التعزيزي التنبؤي القائم على ذاكرة الحالة”، ولعبت هذه الطريقة دورا حاسما في تحقيق قدرة الروبوت على العمل بشكل طبيعي”، كما نجح “تيانقونغ” في التنقل عبر المنحدرات والسلالم حتى بدون مدخلات بصرية، مما أظهر قدرته على التكيف مع البيئات المتغيرة، كما أظهرت خفة الحركة من خلال تعديل مشيته عند مواجهة العوائق أو التضاريس غير المستوية”.