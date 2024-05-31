بكين والمنامة.. نحو شراكة استراتيجية شاملة

أصدرت الصين والبحرين، بيانا حول اتفاق يتضمن إقامة علاقة شراكة استراتيجية شاملة، وتعزيز التعاون الودي بينهما في كافة المجالات.

وبحسب وسائل إعلام صينية، أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ، محادثات مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتفقا خلالها على رفع مستوى العلاقات فيما يمثل مرحلة جديدة من التعاون.

وأكد الرئيس الصيني أن “بكين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات”، فيما أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها الاستراتيجية الوثيقة مع جمهورية الصين، وحرصها على دفع هذه العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة”.

وتضمن البيان المشترك، “مواصلة الدعم المتبادل الثابت في قضايا المصالح الجوهرية لكل جانب”.

وأكد الجانب الصيني “على دعم البحرين في الحفاظ على سيادة البلاد وأمنها واستقرارها، ويرفض التدخل في شؤونها”، فيما أكد “الجانب البحريني التزامه بمبدأ الصين الواحدة ودعمه لجهود الصين في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها”.

واتفق الجانبان على “تعزيز التواصل بينهما على كافة المستويات وتوسيع التعاون بين الأجهزة الحكومية والبرلمانية وبين المقاطعات والمدن لكلا البلدين، وتبادل الخبرات”.

وأكد الجانبان “مواصلة التعاون الصيني البحريني في إطار الحزام والطريق لتوسيع نطاق التعاون بينهما في مجالات البنية التحتية والاقتصاد والتجارة والاستثمار والمالية والطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتقدمة والزراعة والصيد والتعليم والثقافة والسياحة، والصحة وغيرها بما يعزز التنمية والازدهار بين البلدين”.

كما أكد الجانبان على “أهمية تضافر الجهود لتنفيذ نتائج القمة الأولى بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية الخليجية.