بكين: وكالة الاستخبارات الأمريكية هددت أمن البلاد

اتهمت الصين، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم إلكتروني معقد استهدف مركز التوقيت الوطني التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، محذّرة من أن الخرق قد يُهدد أنظمة الاتصالات والطاقة والمالية وحتى التوقيت الدولي.

وقالت وكالة الأمن القومي الصينية إن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) نفّذت عمليات تجسس إلكترونية استمرت لسنوات، تم خلالها سرقة بيانات حساسة واعتمادات دخول تعود إلى عام 2022، مما مكّن واشنطن من اختراق الهواتف الذكية للموظفين وشبكات المركز.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “شينخوا” الرسمية، استغلّ القراصنة الأميركيون ثغرة في تطبيق مراسلة تابع لعلامة تجارية أجنبية للوصول إلى الأجهزة المحمولة لموظفي المركز، كما حاولوا عام 2023 اختراق نظام التوقيت الأرضي عالي الدقة الذي يديره المركز.

ولم يصدر تعليق فوري من السفارة الأميركية في بكين بشأن هذه الاتهامات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل توترات سيبرانية وتجارية متزايدة بين بكين وواشنطن، حيث يتبادل الطرفان منذ سنوات اتهامات بالقرصنة والتجسس الإلكتروني.

كما تتزامن هذه الأزمة مع خلافات بشأن القيود الصينية على تصدير المعادن النادرة، وتهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع الصينية.

ويُعد مركز التوقيت الوطني في الصين مؤسسة استراتيجية، حيث يُستخدم في ضبط التوقيت الرسمي للبلاد، والمزامنة بين شبكات الطاقة والمصارف والاتصالات وحتى الأنظمة العسكرية.

وتحذر بكين من أن استهداف هذه البنية قد يُشكّل تهديدًا مباشراً للأمن القومي الصيني وللأمن السيبراني العالمي.