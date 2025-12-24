بكين وموسكو: واشنطن تمارس سلوك «رعاة البقر» ضد فنزويلا

اتهمت الصين وروسيا، الولايات المتحدة بممارسة “التنمر” وانتهاج “سلوك رعاة البقر” تجاه فنزويلا، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عُقد في نيويورك، بدعوة من حكومة كاراكاس.

وخلال الاجتماع، وصف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنه ليس رئيساً شرعياً، بل “مجرم” يستثمر عائدات مبيعات النفط في صفقات مخدرات، في موقف أثار حفيظة وفدَي روسيا والصين.

من جانبه، أكد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة تتبع “سلوك رعاة البقر” في حملتها ضد فنزويلا، مشيراً إلى الحصار المفروض على سواحل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، ووصفه بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، ومؤكداً أن هذا الإجراء يمثل “أوضح وأخطر عمل عدواني حقيقي” مع تحذيره من عواقب كارثية على السكان.

وقالت الصين، التي تستورد النفط الفنزويلي، إن الإجراءات الأميركية الأحادية تُعد “تنمراً” وتهدد السلام والاستقرار في أميركا اللاتينية، مشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة. وأكد الممثل الصيني سون لي أن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا يمثل انتهاكاً للمعايير الدولية.

من جهته، رفض السفير الفنزويلي لدى الأمم المتحدة صامويل مونكادا الاتهامات الأميركية، واعتبر الحصار الذي تفرضه واشنطن “غير قانوني”، مؤكداً أن الهدف الأميركي ليس مكافحة المخدرات أو تحقيق الأمن أو الحرية، بل السيطرة على النفط والمناجم والأراضي الفنزويلية، ووصف الادعاء باستخدام عائدات النفط لتمويل تجارة المخدرات بأنه “أمر عبثي”.

وتأتي هذه التطورات بعد أن طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بدعم من موسكو وبكين، فيما لم يصدر عن الاجتماع أي قرار رسمي حتى الآن.

المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة: نظام مادورو يشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة والمنطقة

اتهم مندوب الولايات المتحدة الدائم لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، سلطات فنزويلا تحت قيادة الرئيس نيكولاس مادورو بتشكيل “تهديد استثنائي” للسلام والاستقرار في نصف الكرة الأرضية، مؤكدا أن هذا يشمل أمن الولايات المتحدة.

وقال والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي المخصص لمناقشة الوضع في فنزويلا إن بلاده “ستفرض وتطبق العقوبات بأقصى حد لحرمان مادورو من الموارد التي يستخدمها لتمويل ‘كارتيل الشمس'”، في إشارة إلى ما تصفه واشنطن بجهاز تابع للدولة متورط في تهريب المخدرات.

وردت وزارة الخارجية الفنزويلية على ذلك، مؤكدة أن “كارتيل الشمس” غير موجود، ووصفت إعلان واشنطن نيته تصنيفه منظمة إرهابية بأنه محاولة لتبرير تدخل محتمل في فنزويلا.

وتأتي هذه التوترات وسط حشد عسكري أمريكي كبير في منطقة البحر الكاريبي، يشمل مجموعة قوات بقيادة حاملة الطائرات “جيرالد آر فورد” وغواصة نووية وأكثر من 16 ألف جندي، مع تنفيذ ضربات أسفرت عن إغراق نحو 20 قاربا سريعا منذ سبتمبر، مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا وصفتهم واشنطن بأنهم مهربو مخدرات.

كما فرضت الولايات المتحدة إغلاقا للمجال الجوي فوق فنزويلا وحظرا على ناقلات النفط المستهدفة بعقوبات، وسط تكهنات إعلامية أمريكية حول احتمال شن ضربات على منشآت يصفونها بأنها تابعة لكارتلات المخدرات في فنزويلا.

وفي المقابل، أعربت روسيا عن أملها في أن تتبنى الإدارة الأمريكية “نهجا براغماتيا” لتجنب عواقب خطيرة على المنطقة، حسب تصريح مدير إدارة أمريكا اللاتينية في الخارجية الروسية ألكسندر شيتينين لوكالة تاس.