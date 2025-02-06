«بلاك روك» تستعد لإطلاق منتج تداول بيتكوين في أوروبا

تعتزم شركة “بلاك روك”، وهي أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، إطلاق منتج متداول في البورصة (ETP) مرتبط بالبيتكوين في أوروبا خلال الأسابيع القادمة، حسبما أفاد مصدر مطلع.



يأتي هذا الإطلاق استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين ومديري الأموال على التعرض للعملات الرقمية، ومن المتوقع أن يتم تأسيس المنتج في سويسرا، حيث أنشأت “بلاك روك” مؤخراً شركة تابعة تحت اسم “آي شيرز ديجيتال أسيتس إيه جي” iShares Digital Assets AG، ومقرها زيورخ، والمتخصصة في الأصول الرقمية، وفقاً لملف تنظيمي.

ويعتبر هذا المنتج المتداول في البورصة الأول من نوعه الذي تطلقه “بلاك روك” في أوروبا، مما يمثل خطوة هامة نحو توسيع انتشار العملات المشفرة كأصول استثمارية.