بلجيكا.. إيقاف مدرس عن العمل بعد عرضه على تلاميذه رسومًا مسيئة لرسول الله ﷺ

أوقفت إدارة مدرسة في منطقة مولينبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل مدرسا عن العمل بسبب عرضه رسومات “شارلي إيبدو” المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبحسب وسائل إعلامية فقد أكد المتحدث الرسمي باسم “مولينبيك” رشيد البرغوثي لوكالة الأنباء الفرنسية، أن اثنين أو ثلاثة من أولياء أمور التلاميذ قد تقدموا بشكوى إلى إدارة هذه المدرسة الابتدائيّة مفادها أنّ رسما كاريكاتوريا يُظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد عرِض أمام “أولاد في الصفّين الخامس والسادس” من مرحلة التعليم الابتدائي.

ونقلت صحيفة “LaLibre”، أمس الجمعة، أن أسر التلاميذ ذكروا، استنادا إلى ما قاله أطفالهم بعد الدروس، أن المدرس قدم لهم حاسوبا لوحيا أظهر عبره الصور واقترح على هؤلاء الذين لم يريدوا رؤيتها النظر في الأرض أو أي طرف آخر.

وأوضحت الصحيفة أن المدرس كان يعطي دروس المواطنة في صف يبلغ فيه متوسط عمر الأطفال 11 عاما.

وطبقا للمتحدث فقد علِم مدير المدرسة بما فعله المدرّس، فأبلغ السلطات المعنيّة المتمثّلة بأعضاء المجلس البلدي، ووهؤلاء قد استمعوا إلى المدرّس وقرروا بعدها توقيفه.

وبحسب المتحدث فإن المدرس يخضع حاليا لـ”تدابير تأديبية”.

وفي تعليقها على الحدث قالت نائبة عمدة مولينبيك كاترين مورو، إن توقيف المدرس كان بسبب رسم وحيد من بين الرسوم التي عرضها على تلاميذه، يظهر النبي عاريا، مؤكدة “لو كان الرسم لشخص آخر غير النبي لتصرفنا بنفس الطريقة”.

وقال مسؤول بلدي محلي معني بشؤون التعليم: “المدرس خرج عن نطاق برنامج المدارس الخاص بحرية التعبير ولم يمهد الأطفال لمتابعة مثل هذه الرسوم الكاريكاتورية وكان عليه ألا يعرض صورا لشخصيات عارية”.

وأفاد المسؤول بأنه تم إيقاف المدرس عن العمل مع فتح “عملية تأديبية” بحقه على خلفية الحادث.