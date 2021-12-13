بلحيق: النوّاب ناقشوا سير العملية الانتخابية

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إنّ جلسة مجلس النواب اليوم في طرابلس شهدت حضور 65 نائبا ونائبة.

وأوضح بلحيق أنّ النواب ناقشوا سير العملية الانتخابية بكافة مراحلها والتطورات السياسية في البلاد، مشيرا إلى أنّ سيواصل مع كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية المحافظة على ما تحقق من مكاسب للدفع بالعملية الإنتخابية إلى الأمام وإنجاحها.

الجدير بالذّكر أن مجلس النواب شكل في جلسته الأخيرة في طبرق لجنة برلمانية للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.