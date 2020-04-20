بلديات الجنوب تتسلّم مستلزمات ومعدات طبية خاصة بفحص عينات الاشتباه بكورونا

حضر النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبدالسلام كاجمان، رفقة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، مراسم تسليم 10 بلديات من المنطقة الجنوبية مستلزمات طبية خاصة بفحص عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، في مدن ومناطق الجنوب.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن مراسم التسليم والاستلام جرت بين الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق وعمداء البلديات، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب محمد لينو.

وتتضمن التجهيزات التي تسلمها العمداء أجهزة PCR ولوازم مخبرية ومستهلكات خاصة بإجراء فحص العينات الخاصة بحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد.

كما شملت التجهيزات أجهزة تنفس صناعي ومستلزمات طبية وأدوية ومعقمات والمستهلكات اليومية للمستشفيات.

هذا وتسلم عمداء بلديات (الشويرف- مرادة- القطرون- الجفرة- بنت بيه- تراغن- غات- مرزق- سبها والشاطئ) أيضًا سيارات إسعاف جرى تخصيصها لتقديم خدمة “طبيبك في ييتك” وسيارات لتعقيم وتطهير الشوارع.

ونوهت وزارة الصحة في وقت سابق، بأنها ستمنح 21 مستشفى ومركز طبي من المرافق الصحية الواقعة في الجنوب، مخصصات مالية لرفع جاهزيتها في التعامل مع الحالات المرضية المختلفة، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.