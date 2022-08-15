بلديات العاصمة تُؤكد رفضها أي صراع مسلح

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي، اجتماعا موسعاً مع عمداء بلديات العاصمة.

وحضر الاجتماع (11) عميد بلدية من بلديات العاصمة طرابلس (طرابلس المركز، عين زارة، العواته، قصر بن غشير، اسبيعة، القره بوللي، تاجوراء، جنزور، أبوسليم، السائح، سوق الجمعة).

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع ذات العلاقة بالإدارة المحلية كنقل الاختصاص، والإيرادات المحلية، والمشاريع التنموية المحلية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على جملة من النقاط الإجرائية التي سيتم المباشرة في تنفيذها خلال هذا الأسبوع.

كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية بالعاصمة وأكد العمداء على رفض أي صراع مسلح، موضحين أن الطريق الوحيد لصلاح ليبيا هو اللجوء إلى صناديق الاقتراع.