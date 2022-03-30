بلديات برقة تعلن اعترافها بالحكومة المكلفة من النواب برئاسة «باشاغا»

أعلن رؤساء بلديات المنطقة الشرقية، اعترافهم بالحكومة المكلفة مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، معتبرين إيّاها الحكومة الشرعية وفق تعبيرهم.

وقال عمداء البلديات الـ 19، في بيان مصور «نحن عمداء بلديات برقة نعلن التزامنا بما صدر عن مجلس النواب السلطة التشريعية العليا لليبيا بشأن منح الثقة للحكومة الليبية ونؤيد ذلك الإجراء».

وتابع عمداء البلديات الـ 19 نعلن تأييدنا للحكومة الليبية برئاسة السيد فتحي باشاغا، ونكون أحد الجهات التنفيذية لها وما يصدر عنها من قرارات، ونعتبرها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.